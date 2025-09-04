Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești 

Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur de la muzeul de artă Drents din Assen au scăpat de urmărirea penală. Procurorii olandezi au apreciat că rolul acestor suspecți este „prea mic” pentru a fi urmăriți penal, informează nltimes.nl.

Parchetul olandez a adăugat că singurul suspect care va fi urmărit penal este un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard. Acesta este acuzat de furtul plăcuțelor de înmatriculare folosite în jaful pieselor din tezaurul dacic.

„Deși i-au ajutat pe principalii suspecți, Parchetul consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, au transmis joi procurorii, citați de presa olandeză.

Furtul a fost comis în ianuarie

Furtul a fost comis în ianuarie, când hoţii înarmaţi cu exploziv au intrat în Muzeul Drents şi au spart vitrinele pentru a fura coiful de aur de la Coțofenești şi trei brăţări din aur. Aceste comori arheologice fuseseră împrumutate de la Muzeului Naţional de Artă a României (MNIR). Directorul instituţiei a fost demis imediat pentru decizia sa de a împrumuta aceste artefacte.

Conform rechizitoriului, procurorii olandezi au precizat că probele indică în mod clar că tezaurul nu a fost topit.

„Este evident că primul obiectiv, recuperarea obiectelor de artă, nu a fost încă atins. Din cercetări reiese că suspecții principali dețin informații despre locul unde se află comorile sau ce s-a întâmplat cu ele”, se arată în rechizitoriu.

