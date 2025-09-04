(VIDEO) Conflict între mai multe persoane într-un parc din localitatea Șimian

Conflict între mai multe persoane Într-un parc din localitatea Șimian, judeţul Mehedinţi, a avut loc un conflict sponan între mai multe persoane. Doi bărbați, de 35 și 42 de ani, au fost agresați

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șimian au fost sesizați telefonic, pe 3 septebrie, despre faptul că în parcul de pe strada Halîngăi, din localitatea Șimian are loc un conflict între mai multe persoane.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Șimian care, din cercetările efectuate au stabilit că doi bărbați de 35, respectiv 42 de ani, în timp ce se aflau împreună cu mai mulți consăteni, în parcul de pe strada Halîngăi, în localitatea Șimian, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, ar fi fost agresați de alți doi bărbați“, potrivit IPJ Mehedinţi.

Bărbatul de 42 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate,sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au fost identificați cei doi bărbați, ambii de 33 de ani, bănuiți de comiterea faptei. Unul dintre aceștia a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Mehedinți.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.