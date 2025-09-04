Craiovean reţinut după ce a făcut scandal într-un magazin în care intrase să cumpere alcool

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au reţinut, miercuri, pentru 24 de ore, un bărbat de 55 de ani, din Craiova, pentru săvârşirea infracţiunilor de amenințare, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Joi, la ora 14.24, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat că fiica sa, de 25 de ani, are un conflict cu un client, în incinta unui magazin din Craiova pe care aceasta îl administrează.

Poliţiştii au stabilit că miercuri, în jurul orei 14.20, bărbatul s-a deplasat la magazinul administrat de tânără, pentru a cumpăra băuturi alcoolice, moment în care i-ar fi adresat acesteia amenințări cu acte de violenţă și totodată ar fi efectuat acte de exhibiționism, acțiuni care ar fi creat indignare în rândul persoanelor prezente.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în urma căruia, pe baza răspunsurilor oferite de tânără a reieșit că nu există risc iminent. Totodată, aceasta a fost informată cu privire la posibilitatea de a solicita ordin de protecție instanței de judecată.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

