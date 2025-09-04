Bilanțul prăbuşirii unui funicular din Lisabona a ajuns la 17 morți și 23 de răniți

Drapelele au fost arborate în bernă la Lisabona, capitala Portugaliei, joi, după ce cel puțin 17 oameni au fost uciși miercuri seară în accidentul în care a fost implicat funicularul Gloria, foarte popular printre turiști.

Bilanțul inițial era de 15 morți – șapte bărbați și opt femei -, dar în timpul nopții au mai murit doi oameni, scrie EFE, care citează o purtătoare de cuvânt a Protecției Civile. Aceasta a declarat că deocamdată nu are informații despre acești doi oameni.

Douăzeci și trei de persoane au fost rănite.

Mulţi cetăţeni străini printre victime

Autoritățile portugheze au anunțat joi că printre răniții care au fost transportați miercuri la spitale după accident se numără cetățeni portughezi, coreeni, canadieni, italieni, francezi și elvețieni, precum și doi spanioli. Nu au fost făcute publice informaţii despre cetățenia celor 17 persoane ucise în accident.

La rândul său, AFP a relatat că, printre răniți, se numără cel puțin 11 cetățeni străini.

Unele publicații locale au relatat că printre victime se numără o familie germană formată din trei persoane, inclusiv un copil de trei ani care a suferit răni minore, în timp ce tatăl a murit, iar mama a fost grav rănită.

Autoritățile portugheze au început să ancheteze cauza accidentului.

Consiliul Local din Lisabona a suspendat funcționarea ascensoarelor și funicularelor din oraș pentru a ‘efectua inspecții tehnice’ după accidentul de miercuri seară, transmite EFE.

Primarul capitalei portugheze, Carlos Moedas, a instruit companiile municipale să „suspende imediat funcționarea ascensoarelor din oraș, Bica și Lavra, și a Funicularului Graca“, a confirmat Consiliul Local pentru EFE într-un scurt comunicat. De asemenea, el a ordonat inspecții tehnice ale acestor dispozitive.

Cum a avut loc accidentul funicularului Gloria

Manuel Leal, liderul sindicatului Fectrans, a declarat pentru televiziunea locală că muncitorii de la funicularul Gloria – unul dintre simbolurile orașului – s-au plâns de probleme cu tensiunea cablului de transport al funicularului, care îngreuna frânarea, dar este prea devreme pentru a spune dacă aceasta a fost cauza accidentului.

Compania municipală de transport public Carris a informat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreținere au fost îndeplinite“, inclusiv programe de întreținere lunare și săptămânale și inspecții zilnice.

Cele două vagoane ale liniei de funicular, fiecare capabilă să transporte aproximativ 40 de persoane, sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, cu tracțiune asigurată de motoare electrice pe vagoane care se contrabalansează reciproc.

În momentul în care, se pare, un cablu s-a rupt, vagonul care cobora panta de 265 de metri și-a pierdut capacitatea de a frâna și a deraiat într-o curbă, izbindu-se de o clădire aflată pe un colț de stradă.

Vagonul aflat în partea de jos a traseului s-a deplasat înapoi preț de câțiva metri și aparent nu a suferit avarii, dar imaginile video filmate de martori au arătat mai mulți pasageri sărind pe ferestre.

Funicularul Gloria funcţiona din 1885

Linia de funicular, deschisă în 1885, leagă centrul orașului Lisabona, în apropiere de Piața Restauradores, de Bairro Alto, sau Cartierul Superior, renumit pentru viața sa de noapte vibrantă. Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei.

Portugalia în general, și Lisabona în special a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii umplând zona populară a centrului orașului în lunile de vară.

