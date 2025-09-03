Vladimir Putin și Xi Jinping au vorbit despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe

Când președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu omologul său chinez Xi Jinping, miercuri la Beijing, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani, relatează Reuters.

Momentul a avut loc în timp ce Putin și Xi mergeau alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un în fruntea unei delegații formate din peste douăzeci de lideri străini, pentru a asista la parada militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Momentul a fost transmis în direct de postul chinez de stat CCTV într-un livestream pus la dispoziția altor instituții media, inclusiv agențiilor Reuters și Associated Press. Administrația chineză pentru radio și televiziune a declarat că transmisiunea CCTV a evenimentului a fost urmărită de 1,9 miliarde de ori online și de peste 400 de milioane de telespectatori la TV.

Putin a fost cel care i-a spus lui Xi despre „nemurire”

Pe măsură ce Putin și Xi se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen, unde au privit parada împreună cu Kim, traducătorul care l-a însoțit pe Vladimir Putin putea fi auzit spunându-i în chineză lui Xi: „Biotehnologia se dezvoltă continuu”.

Traducătorul a adăugat, după un pasaj care nu a putut fi auzit clar: „organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar să atingi nemurirea”. Xi, care nu se vedea în cadru, a putut fi auzit răspunzând în chineză: „Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Kim zâmbea și privea în direcția lui Putin și Xi, dar nu era clar dacă conversația îi era tradusă. Putin nu poate fi auzit vorbind clar în rusă în înregistrarea CCTV. Guvernul rus nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu. Ministerul chinez de Externe și CCTV nu au răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Președinții celor două țări au semnat peste 20 de acorduri la Beijing

În momentul în care Xi a început să vorbească, videoclipul a trecut pe un cadru larg cu Piața Tiananmen, iar sunetul s-a estompat. Puțin peste 30 de secunde mai târziu, Xi, Putin și Kim au reapărut pe cameră în timp ce urcau treptele spre platforma oficială de vizionare a paradei. Xi le-a spus celor peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”.

Putin a sosit în China duminică pentru a participa la un summit organizat de Beijing, care a reunit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale, printre care și prim-ministrul indian Narendra Modi. Singurul lider european prezent a fost premierul slovac Robert Fico. Putin și Xi au semnat peste 20 de acorduri, de la energie la inteligență artificială, și au convenit să construiască o nouă conductă majoră de gaze, fără a anunța detalii-cheie privind finanțarea sau prețul gazului care urma să fie livrat Chinei.

