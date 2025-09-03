Un copil de 10 ani a coborât într-o fântână după o ceartă cu părinţii şi n-a mai vrut să iasă

35.1 C
De Daniela Moise
Un copil de 10 ani a coborât, marţi seară, într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, după o ceartă cu părinţii. Din fericire, apa din fântână avea doar 50 de centimetri.

„În această seară, în satul Cogeasca, comuna Lețcani, un minor în vârstă de 10 ani a coborât într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, în care se afla un strat de apă de circa 50 cm, în urma unei dispute cu părinții.

Copilul a refuzat inițial să iasă din fântână, fiind conștient și cooperant doar parțial.

La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și cinci pompieri militari, precum şi un echipaj de prim-ajutor calificat (EPA), cu trei pompieri paramedici.

După câteva minute bune de negocieri, copilul a fost scos în siguranţă la suprafaţă şi a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale de specialitate.

