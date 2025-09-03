35.1 C
Craiova
miercuri, 3 septembrie, 2025
Mehedinţi: Femeie dispărută, căutată de patru luni de poliţişti

De Daniela Moise

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți reamintește faptul că la data de 28 aprilie 2024, ora 18.00, numita Porcaru Arjoca Petruța în vârstă de 69 de ani, din comuna Izvoru Bârzii, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

De la acel moment și până în prezent polițiștii au desfășurat activități pentru identificarea persoanei dispărute, aceasta nefiind găsită.

În acest sens vă reamintim că în cazul în care o observați, indiferent de împrejurări, să apelați SNUAU 112 sau să înștiințați cea mai apropiată unitate de poliţie!

