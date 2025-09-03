Olt: Bărbat reţinut după ce şi-a bătut concubina

Polițiștii din Balș au reținut un bărbat de 69 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Duminică, în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați de o femeie de 54 de ani, din orașul Balș, că ar fi fost agresată fizic de concubinul său.

În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul orășenesc Balș.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, iar cercetările sunt continuate în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.

În urma administrării probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

