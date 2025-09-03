Femeia bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital

Femeia de 57 de ani pe care amantul său a bătut-o pe stradă şi apoi a lovit-o cu maşina a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Ea suferise multiple traumatisme, avea fracturi costale care îi afectaseră plămânii, fracturi de bazin şi pierduse foarte mult sânge, informează News.ro.

„Pacienta a ajuns la spital intubată, în stare foarte gravă, cu fracturi costale multiple bilaterale, cu leziuni pulmonare, fracturi de bazin, se afla în şoc hemoragic, cu anemie severă. A fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale de urgenţă, s-a încercat stabilizarea, însă, din păcate, a decedat”, au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care a bătut-o, acuzat iniţial de tentativă de omor, se află în custodia autorităţilor, încadrarea juridică urmând a fi schimbată în omor. Are 53 de ani şi a fost prins în localitatea Tătaru, în timp ce se afla în autoturism.

Agresiunea a fost anunţată la poliţie de o femeie care a văzut victima plină de sânge

Victima nu a sesizat autorităţile despre agresiune, însă a fost văzută pe stradă, plină de sânge, de către o femeie care a anunţat poliţia.

Incidentul a avut loc marţi dimineaţă.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, au arătat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.

Victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală

Victima şi agresorul erau amandoi căsătoriţi şi aveau o relaţie extraconjugală. Nu se cunosc cauzele pentru care s-a ajuns la agresiune.

Deşi rănită serios, femeia nu a anunţat autorităţile şi nici nu s-a dus la spital, dar a fost văzută de o altă femeie care a anunţat poliţia. Poliţişti au chemat şi un echipaj de ambulanţă, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, femeia fiind luată şi dusă la spital.

Cercetările sunt în desfăşurare.

