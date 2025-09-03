O fetiţă de 7 ani a murit strivită de un dulap

35.1 C
Daniela Moise
O fetiţă de şapte ani, din localitatea mureşeană Sovata, a murit marţi seară, după ce un dulap din locuinţă a căzut peste ea. Când s-a întâmplat nenorocirea, copila era împreună cu surioara mai mică, ambele fiind lăsate în grija fratelui mai mare, de 23 de ani, care nu era acasă.

„La data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20.50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sovata au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 7 ani, a fost găsită de către mama sa în stare de inconştienţă, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier şi pat.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD care, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul minorei”, a transmis IPJ Mureş.

Din primele cercetări a reieşit faptul că fetiţa de şapte ani fusese lăsată, împreună cu sora sa, de patru ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani. Incidentul s-a produs când tânărul se afla plecat de acasă.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la IML Târgu Mureş, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

