Polițist local, arestat după ce și-a însușit bunurile găsite într-o sacoșă pierdută

Un polițist local din Pitești a ajuns în arest după ce și-a însușit bani și bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă de cineva. Acum este cercetat penal și și-a pierdut și locul de muncă, informează ȘtirileProTV.

Polițistul, de 44 de ani, a observat sacoșa în fața blocului în care locuiește. I-a verificat conținutul și a găsit înăuntru două telefoane mobile și un portofel în care se aflau mai multe carduri și 800 de lei.

În loc să-l caute pe proprietarul lucrurilor pierdute, a decis să le păstreze, după cum spun anchetatorii. Ba chiar ar fi folosit unul dintre carduri pentru cumpărături de valoare mică, ca să nu fie nevoie să introducă PIN-ul.

Polițistul a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă unul dintre telefoane.

Acum este acuzat de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În plus, a fost dat afară din Poliția Locală. Bărbatul lucra acolo de 18 ani. El mai avea o condamnare definitivă, cu amânarea executării pedepsei, pentru conducere sub influența alcoolului.

