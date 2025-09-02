32.9 C
De Daniela Moise
Olt: Tânăr reținut după ce a furat geanta unei femei într-un magazin din Slatina
Polițiștii slătineni au reținut luni un tânăr cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Pe 1 septembrie, în jurul orei 09.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Slatina, ar fi fost agresată fizic de un tânăr în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale.

Polițiștii au stabilit că un tânăr, de 30 de ani, din municipiul Slatina, ar fi smuls geanta pe care femeia o purta pe umăr, iar din interior ar fi sustras o sumă de bani și alte bunuri.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, iar cercetările sunt continuate în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.

În urma administrării probatoriului, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

