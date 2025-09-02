Mădălina Ghenea a strălucit la Festivalul de film de la Veneția

Mădălina Ghenea a făcut senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025 cu o ținută spectaculoasă.

Românca a participat la premiera filmului „The Smashing Machine”, producție în care joacă, între alții, Dwayne Johnson, Emily Blunt și Ryan Bader, și a captat atenția fotografilor.

O prezență obișnuită a festivalului, Mădălina a vrut să se asigure și de data aceasta că nu va trece neobservată și a ales o rochie neagră cu trenă care i-a pus în valoare silueta. În partea de sus, rochia are detalii aurii care i-au dat un aer extravagant.

Vedeta din România, implicată în mai multe proiecte

Vedeta din România este într-o ascensiune uriașă, fiind implicată în mai multe proiecte. Doar cu câteva zile înainte de apariția de la Veneția, Mădălina a postat mai multe fotografii pe Instagram anunțând că lucrează la ceva nou și neașteptat. „Să-mi rad părul în cap pentru acest nou capitol? Derulați până la final… Vară în studio. Abia aștept să auziți ce urmează”, le-a spus ea fanilor.

