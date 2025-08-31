19.5 C
De Magda Dragu
O femeie care nu știa că e însărcinată a născut în timpul unui festival 

La festivalul Burning Man din Statele Unite ale Americii, o femeie de 36 de ani, care nu știa că este însărcinată, a născut o fetiță, relatează Los Angeles Times.

Femeia a intrat în travaliu în dimineața zilei de 27 august, pe când se afla în rulota în care stătea cu soțul ei pe durata festivalului.  Acesta a fost cel care a urlat după ajutor, iar din fericire un medic ginecolog campase lângă ei. Doctorul se schimba de haine când a auzit țipetele și a ajutat la nașterea bebelușului în lenjeria intimă. 

„Am început să strig după ajutor. În câteva minute, au venit un obstetrician, o asistentă medicală de la secţia de terapie intensivă neonatală şi un pediatru – nu ştiu de unde au apărut, pur şi simplu au venit.”, a explicat Kasey, tatăl fetiței, pentru LA Times. 

Femeia a nascut în rulotă

Aceștia campaseră lângă ei când au auzit țipetele de ajutor. Aurora s-a născut chiar în rulotă, iar apoi a fost transportată, alături de mama ei, la cortul medical al festivalului. De acolo, fetița, care a venit o lună mai devreme și cântărește doar 1,5 kilograme, a fost transportată cu elicopterul la un spital din Reno. 

„Personalul medical de la Burning Man m-a îmbrăţişat şi mi-a spus că nu o va scăpa din ochi. M-au încurajat în permanenţă, spunându-mi că va fi bine”, a declarat Kasey pentru L.A. Times.  

Fetița va petrece o perioadă la Terapie Intensivă

Pentru că s-a născut prematur și nu a existat nicio analiză în timpul sarcinii, medicii spun că fetița va petrece o perioadă la Terapie Intensivă, înainte de a fi luată acasă de părinții, care deși șocați, sunt fericiți. 

„A fost o sarcină absolut sută la sută ascunsă. Niciun semn, nicio greaţă matinală. Nici măcar nu se vedea”, a declarat Kasey pentru L.A. Times.

Bărbatul a descris nașterea fiicei sale ca „un miracol absolut”. „Dacă aş fi ştiut, acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”, a spus el despre festival, potrivit L.A. Times.

