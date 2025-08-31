Alunecare de teren în Norvegia. O porțiune de autostradă și zeci de metri de cale ferată, distruse

Un om a murit, o porțiune de autostradă și zeci de metri de cale ferată au fost distruse în Norvegia din cauza unei alunecări de teren, au anunțat autoritățile, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Alunecarea de teren a avut loc în timpul unor lucrări pentru stabilizarea solului de-a lungul căii ferate. O groapă imensă se află acum în mijlocul autostrăzii E6, care a fost închisă.

O groapă enormă traversează cele două sensuri ale autostrăzii E6 şi calea ferată care se află de-a lungul carosabilului la Levanger, unde s-a produs alunecarea de teren, potrivit imaginilor difuzate de media norvegiene.

En person er savnet etter stort kvikkleireskred, denne gangen i Levanger i Trøndelag.



Jeg brukte mer enn et år av livet mitt på å studere dette fenomenet og hvordan myndighetene og geotekniske ingeniører forholder seg til risikoen.



Resultatet ble boka Kvikkleire, som… pic.twitter.com/7XMtQ2WQB3 — Rune Østgård (@enur72) August 30, 2025

Un danez care muncea la faţa locului, dat dispărut, este considerat mort, a anunţat poliţia din districtul Trondelag într-un comunicat. Două case apropiate de locul alunecării de teren au fost evacuate.

🛣️ 🇳🇴 Norway – Person missing after landslide at motorway in Norway



A person is missing after a landslide struck near Nestvatnet in Levanger, north of Trondheim, Norway. The landslide has damaged both the new and old E6 mo… in Nestvatnet, Levangerhttps://t.co/1cKTJBUH7J pic.twitter.com/2uA1NakgQM — Alarms.Global (@AlarmsGlobal) August 30, 2025

Compania publică însărcinată cu gestionarea infrastructurii căilor ferate norvegiene efectua lucrări pentru stabilizarea solului de-a lungul căii ferate, a precizat compania pentru canalul de televiziune NRK.

Autostrada E6 va fi închisă timp de mai multe zile

Este totuşi prea devreme pentru a afirma că aceste lucrări au provocat alunecarea de teren, potrivit grupului. În acest loc solul este în mare parte format din argilă, care poate provoca astfel de fenomene, potrivit experţilor citaţi de agenţia de presă TNB. Autostrada E6 va fi închisă timp de mai multe zile, potrivit administraţiei norvegiene a drumurilor.

