Coaliția discută azi din nou proiectul de reformă a administrației publice

Zi decisivă pentru proiectul privind concedierile din primării. Ultimul proiect de lege din Pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară va fi reanalizat, duminică, în cadrul coaliției de guvernământ.

Este vorba de proiectul de reformă a administrației publice care va duce, potrivit estimărilor Guvernului, la reducerea cu 40.000 de posturi a numărului de angajați din primării, prefecturi și consilii județene, potrivit hotnews.ro

Proiectul de reformă a administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, când au fost adoptate celelalte cinci proiecte din Pachetul 2:

proiectul de lege privind pensiile magistraților

proiectul de lege privind reforma în sănătate

proiectul de lege privind guvernanța corporativă a companiilor de stat

proiect de lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome (ANCOM, ANRE și ASF)

proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe.

Detalii care trebuie clarificate în cadrul coaliției de guvernământ

Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului ce va duce la reducerea cu 25% a numărului de posturi din administrația locală a fost motivată prin faptul că mai sunt detalii care trebuie clarificate în cadrul coaliției de guvernământ.

„Mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”, a precizat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, fără să precizeze care sunt chestiunile nedefinitivate.

Potrivit unor surse politice, reuniunea coaliției va începe duminică, la ora 13.00, urmând ca ședința de guvern, în care Executivul ar urma să adopte oficial proiectul, să aibă loc de la ora 16.00. Ulterior, proiectul va fi trimis la Parlament, a cărui conducere va trebui să adopte calendarul de asumare a răspunderii.

