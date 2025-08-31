19.5 C
Craiova
duminică, 31 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateNicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova

Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova

De Magda Dragu
Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova
Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova

Cu prilejul Zilei Limbii Române, preşedintele Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova. Şeful statului va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, potrivit Administrației Prezidențiale.

Preşedintele va fi primit, la ora 08:40, de către Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Citește şi: Sorin Grindeanu: „Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2“

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA