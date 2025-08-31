Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova

Cu prilejul Zilei Limbii Române, preşedintele Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova. Şeful statului va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, potrivit Administrației Prezidențiale.

Preşedintele va fi primit, la ora 08:40, de către Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

