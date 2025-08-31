În iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 177,4 miliarde lei

La finalul lunii iulie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 177,4 miliarde lei, în creștere cu 21% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB’, menționează ASF.

Conform sursei citate, contribuțiile încasate în luna iulie 2025 au fost în valoare de 1,98 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost 429 lei.

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor

La finalul lunii iulie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 116,11 miliarde de lei, respectiv 65,4%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 43,41 miliarde de lei (24,5%), iar pe poziția a treia obligațiunile corporative, cu 7,09 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.392.287 participanți în iulie 2025.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

