Bărbat din Craiova, amendat cu 12.000 de lei pentru că nu şi-a îngrijit calul

Un bărbat de 30 de ani, din Craiova, a fost sancționat de polițiști cu amendă de 12.000 de lei, pentru că nu şi-a îngrijit corespunzător calul.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis un ordin de plasare într-un adăpost pentru animale aflate în pericol, pentru 45 de zile, pentru un cal, care prezenta o stare de sănătate precară.

„Urmare a sesizării unui bărbat din Craiova, potrivit căreia animalul se afla pe terenul său din data de 28 august, nemaiputându-se deplasa, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat ca animalul prezenta o stare de sănătate precară, ca urmare a întreținerii necorespunzătoare“, potrivit IPJ Dolj.

Animalul a fost încredințat unei asociații care oferă servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat proprietarul animalului, un bărbat de 30 de ani, din Craiova, care a fost sancționat conform Legii 205/2004 cu amendă în valoare de 12.000 de lei.

