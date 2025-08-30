Trei frați din Edinburgh au stabilit un nou record pentru traversarea Pacificului la vâsle, fără oprire și fără sprijin, după aproape 140 de zile pe mare. Jamie, Ewan și Lachlan MacLean au înfruntat furtuni tropicale violente, care i-au obligat să facă ocoluri lungi pe parcursul călătoriei de peste 14.000 km dintre Peru și Australia, scrie BBC.

În timpul unei furtuni, Lachlan a fost aruncat peste bord de un val uriaș, înainte de a fi tras înapoi în barcă.

Frații, reuniți acum cu familia și prietenii în orașul Cairns, în estul Australiei, au spus că abia așteaptă să mănânce o pizza și să prindă un somn adevărat.

Jamie a spus că traversarea a fost o provocare „necruțătoare” fizic și psihic, dar a adăugat: „Împreună formăm o echipă bună și împreună am reușit să trecem peste această încercare uriașă”.

Trio-ul scoțian a depășit precedentul record de 162 de zile pentru cea mai rapidă traversare non-stop și fără sprijin a Pacificului, stabilit în 2014 de rusul Fyodor Konyukhov.

Timpul lor final a fost de 139 de zile, cinci ore și 52 de minute.

Până acum, frații au strâns peste 700.000 de lire sterline din obiectivul de un milion pentru proiecte de apă potabilă în Madagascar.

Lipsa somnului a fost una dintre cele mai mari încercări, cei trei reușind să doarmă doar câte cinci-șase ore pe zi, în reprize de câte trei ore, între sesiunile lungi de vâslit.

Își ridicau moralul împărțind o ciocolată sau pregătindu-și cafea unii altora.

