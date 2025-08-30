Un mort și cinci răniți după ce un șofer a intrat intenționat într-o mulțime

Un șofer a intrat intenționat cu mașina într-o mulțime de oameni în fața unui bar din nordul Franței, sâmbătă dimineața, ucigând o persoană și rănind alte cinci, au declarat autoritățile.

Incidentul a avut loc în urma unei altercații în interiorul localului, potrivit procurorului Remi Coutin. „O persoană s-ar fi dus să aducă un vehicul și a dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare într-o mulțime aflată în fața localului”, a explicat Coutin pentru Agence France-Presse (AFP).

Două dintre victimele rănite se află în stare critică, a mai spus procurorul, citat de Stiripesurse.

Atacul a avut loc în Evreux, situat la aproximativ 96,5 kilometri vest de Paris, în regiunea Normandia. Autoritățile nu au făcut publice detalii despre identitatea șoferului sau a victimelor și nici despre motivele care au declanșat confruntarea din interiorul barului de vinuri.

