Trei pasageri, răniți în ciocnirea a două tramvaie la Timișoara

Trei pasageri au fost răniți după ce două tramvaie s-au ciocnit, vineri, înaintea orei prânzului, la Timişoara. Accidentul s-a produs în zona centrală, în Piaţa Traian, iar în cele două garnituri se aflau 25 de persoane.

În urma impactului, trei pasageri au fost răniți uşor şi au primit îngrijit medicale la fața locului, refuzând transportul la spital.

La locul evenimentului au fost alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

În urma accidentului, una dintre garnituri a sărit de pe linie, iar circulaţia tramvaielor 1, 2, 4, 5 şi 6 a fost blocată. Pagubele materiale sunt însemnate.

O anchetă va stabili exact motivul tamponării.

