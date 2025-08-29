Mehedinți: Portmoneu uitat pe bancă în parc, găsit de o femeie și predat jandarmilor

Un portmoneu uitat pe o bancă a fost returnat proprietarului, cu ajutorul unei femei care a dat dovadă de responsabilitate și l-a predat jandarmilor.
Una dintre cele mai neplăcute situaţii în care poate ajunge o persoană este atunci când îşi pierde portmoneul, mai ales când în el se află documente.
Într-o ipostază de acest gen s-a aflat, joi seară, un severinean care și-a uitat portmoneul pe o bancă din Pădurea Crihala. O doamnă a observat portmoneul și l-a predat jandarmilor aflați în patrulare.
Portmoneul conținea documente de identitate, permis de conducere, card de sănătate, precum și o sumă de bani.
Jandarmii au întocmit un proces-verbal de predare-primire și au desfășurat verificările pentru identificarea și contactarea proprietarului.
În scurt timp, acesta s-a prezentat pentru a intra în posesia bunului pierdut, fiind sfătuit de jandarmi să acorde o atenție sporită bunurilor personale pe durata deplasărilor.
Gestul doamnei care a predat portofelul reprezintă un exemplu de responsabilitate și corectitudine în comunitate, iar cetățenii sunt încurajați să procedeze similar în astfel de situații.
