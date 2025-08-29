Norvegia a livrat încă trei aeronave F-16 României

Încă trei aeronave F-16 au fost livrate României de Norvegia. Avioanele de luptă au aterizat ieri la Baza 86 Aeriană Borcea şi vor intra în dotarea unei escadrile de la Mihail Kogălniceanu.

Noul lot face parte din contractul semnat între guvernele celor două ţări privind achiziţia a 32 de aeronave F-16. În anul 2021, România a decis achiziţionarea aeronavelor pentru suma de 354 de milioane de euro fără TVA.

Primele trei aeronave F-16 Fighting Falcon au aterizat în România în anul 2023, fiind urmate de alte 12 în aprilie şi iunie 2024. Momentan, în ţară, avem 21 de astfel de avioane care întăresc capacitatea de apărare aeriană a României, conform observatornews.ro.

„Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.

Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025″ a precizat Ministerul Apărării Naţionale într-un comunicat de presă.

