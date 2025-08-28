Nicușor Dan despre cazul livratorului străin lovit cu pumnul: Asemenea fapte sunt intolerabile!

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi o reacţie în urma agresiunii asupra unui livrator din Capitală, el precizând că condamnă cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici şi adăugând că asemenea fapte sunt intolerabile. Şeful statului arată că asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre, iar autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură, scrie News.ro.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile!”, spune Nicuşor Dan, într-un mesaj pe platforma X.

Şeful statului afirmă că „în ultimele săptămâni, s-au propagat în spaţiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor, iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice”.

„Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură”, spune preşedintele.

„Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal“

Nicuşor Dan îl felicită pe „poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.

„Mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. Tocmai de aceea ştim prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îţi cauţi şansa departe de ţară şi de familie. Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut.

Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa”, declară preşedintele Nicuşor Dan.

De la o postare toxică pe facebook, la un pumn în realitate

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!“.

Citește și: Vâlcea: Incendiu la o livadă și o vie din Prundeni