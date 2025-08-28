Vâlcea: Incendiu la o livadă și o vie din Prundeni

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați,joi după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Prundeni.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, cu trei autospeciale de intervenție. Incendiul a fost localizat și lichidat, în scurt timp de la sosirea echipajelor operative.

Au ars circa 1 ha vegetație uscată, 50 ml gard din lemn, 240 de butași de viță de vie și a fost afectată o livadă (30 de pomi fructiferi).

Nu au fost victime.

