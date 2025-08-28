De Ziua Independenței Republicii Moldova, Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat în limba română moldovenilor

Președintele Franței, Emmeanuel Macron și premierul Poloniei, Donald Tusk, au avut discursuri în limba români, miercuri seara, în fața a mii de moldoveni reuniți la Chișinău pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Alături de ei a urcat pe scenă și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care s-a adresat mulțimii în limba engleză.

”Sunt foarte fericit să fiu în această seară împreună pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău.

Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență, faceți parte din comunitatea europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei”, a spus Emmanuel Macron, conform G4Media.ro

Donald Tusk: ”Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături“

”Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită . Astăzi, vă spun ca un bun prieten că ce ați obținut e un rezultat impresionant al curajului și muncii voastre. Apărați-o cu aceeași hotărâre și sprijiniți-o cu hotărâre pe lidera voastră, Maia Sandu, care este și lidera tuturor europenilor liberi. La mulți ani, Moldova!”, a spus și Tusk.

Cei trei lideri europeni au promis cu toţii sprijin tehnic şi diplomatic pentru Chişinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulţit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022. „Ştim bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat Merz.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.

