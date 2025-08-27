Tânăr reținut de polițiști după ce i-a dat un pumn unui livrator străin și i-a spus să se întoarcă în ţara lui

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator”. Tânărul a filmat cu telefonul atacul asupra livratorului şi apoi a fugit. Incidentul a fost văzut de un poliţişti de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost ulterior reţinut.

„Ieri, 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ulterior, acolo au ajuns poliţiştii din cadrul Secţiei 7 aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost dus la sediul Secţiei 7 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor. În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca, miercuri, să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 7 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru lovire sau alte violenţe.

Deputatul Dan Tanasă a făcut o postare pe rețele împotriva muncitorilor străini

Săptămâna trecută, poliţistul și influencerul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce parlamentarul a postat pe Facebook textul: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!“. Godină susţinea că prin acest text Tanasă „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Marian Godină a postat astăzi pe pagina sa de facebook înregistrarea atacului.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat, la rândul său. Într-un comunicat scurt, instituția atrage însă atenția că autosesizarea nu înseamnă constatarea unei fapte de discriminare.

„În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare. Este necesară precizarea că autosesizarea nu presupune constatarea în sine a unei fapte de discriminare. Semnalarea de către mass-media a conținutului acestei postări este apreciată la justa sa valoare, cu atât mai mult cu cât acoperirea întregului spectru al rețelelor de socializare prin propriile resurse ale CNCD se lovește de limitări obiective”.

