Ionuţ Moşteanu: Guvernul îşi va asuma răspunderea pe cinci pachete separate

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că s-a decis ca guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete de măsuri separate, pentru a evita riscul unui control de constituţionalitate, la CCR, el arătând că există şi un precedent, pe vremea lui Boc. Moşteanu a anunţat că vineri va avea loc şedinţa de Guvern pentru adoptarea proiectelor, iar de mâine încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislaţiv şi Consiliul Tripartid, scrie News.ro.

„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu, la Digi24.

Vineri va avea loc o nouă ședință

Ministrul Apărării a precizat că, la analiza pe care au făcut-o până acum, aşa cum arată lucrurile, aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a pica la CCR.

„Asta se va întâmpla vineri. De mâine, încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, Consiliul Tripartid, până vineri după-amiază, pe fiecare din aceste pacheţele, proiecte de lege, şi vineri după-amiază vom face o nouă şedinţă de guvern prin care vom aproba în Guvern aceste proiecte”, a arătat Moşteanu.

