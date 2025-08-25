Una dintre cele mai reci dimineți de august din istorie în România, în această dimineaţă

Această dimineață a fost extrem de rece mai ales în Transilvania. Temperaturile s-au apropiat de -2 grade Celsius în țară, una dintre cele mai scăzute temperaturi de august de când există date meteo complete, arată harta ANM.

La prânz, temperaturile vor fi între 18 și 29 grade Celsius în țară, iar vremea se va încălzi în zilele următoare. La Miercurea Ciuc au fost -1,7 C luni dimineață, la două zecimi de recordul absolut pentru luna august, -1,9 C la final de august 1980. În mod normal, minimele dimineții sunt pe la 7-8 grade Celsius în orașul din Harghita, conform hotnews.ro.

La Poiana Stampei (jud Suceava) au fost -0,9 C, iar la Joseni, -0,2 grade. În stațiunea Stâna de Vale au fost -1,1 grade Celsius.

Foarte rece pentru o noapte de vară a fost și în alte localități din Ardeal: +0,8 C la Toplița, +1 la Întorsura Buzăului, +2,1 C la Târgu Secuiesc, +2,4 C la Făgăraș și +3,6 C la Toplița.

Și în Moldova au fost temperaturi de sub 5 grade, iar în Dobrogea, de sub 7 grade.

La București au fost 10 grade la Băneasa și 14 grade Celsius la Filaret. Cel mai cald din țară a fost la Mangalia (19 Celsius) și Constanța (17 Celsius).

