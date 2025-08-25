Garda Naţională americană, mobilizată la Washington, a început să poarte arme

19.5 C
De Magda Dragu
Garda Naţională americană, desfăşurată la Washington, a început să poarte arme începând de duminică. În capitala federală, peste 2.200 de soldaţi au fost desfăşuraţi pentru a combate criminalitatea la cererea lui Donald Trump, a anunţat armata, notează AFP, scrie Agerpres.

„Începând cu seara zilei de 24 august 2025, soldaţii Forţei Operative Comune din Washington D.C. (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu”, a declarat această componentă a armatei americane într-un comunicat.

Rezerviştii, autorizaţi să facă uz de forţă doar „ca ultimă soluţie“

Aceşti rezervişti sunt autorizaţi să facă uz de forţă doar „ca ultimă soluţie şi numai ca răspuns la o ameninţare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”, precizează documentul. Preşedintele Donald Trump a afirmat că Washingtonul este „invadat de bande violente” şi că aceste desfăşurări sunt necesare pentru a-l „curăţa”.

Garda Naţională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles

Garda Naţională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles, în timpul unor importante manifestaţii împotriva politicii migratorii a guvernului federal.

Statisticile poliţiei capitalei arată însă o scădere a criminalităţii violente între 2023 şi 2024, chiar dacă această scădere a venit după o creştere puternică post-Covid. Donald Trump l-a acuzat pe primarul Muriel Bowser că a raportat cifre „false”, ameninţând cu o preluare totală a oraşului de către puterea federală. Majoritatea trupelor Gărzii Naţionale mobilizate în capitală au fost trimise de statele republicane Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee.

