Garda Naţională americană, mobilizată la Washington, a început să poarte arme

Garda Naţională americană, desfăşurată la Washington, a început să poarte arme începând de duminică. În capitala federală, peste 2.200 de soldaţi au fost desfăşuraţi pentru a combate criminalitatea la cererea lui Donald Trump, a anunţat armata, notează AFP, scrie Agerpres.

„Începând cu seara zilei de 24 august 2025, soldaţii Forţei Operative Comune din Washington D.C. (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu”, a declarat această componentă a armatei americane într-un comunicat.

Rezerviştii, autorizaţi să facă uz de forţă doar „ca ultimă soluţie“

Aceşti rezervişti sunt autorizaţi să facă uz de forţă doar „ca ultimă soluţie şi numai ca răspuns la o ameninţare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”, precizează documentul. Preşedintele Donald Trump a afirmat că Washingtonul este „invadat de bande violente” şi că aceste desfăşurări sunt necesare pentru a-l „curăţa”.

Garda Naţională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles

Garda Naţională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles, în timpul unor importante manifestaţii împotriva politicii migratorii a guvernului federal.

Statisticile poliţiei capitalei arată însă o scădere a criminalităţii violente între 2023 şi 2024, chiar dacă această scădere a venit după o creştere puternică post-Covid. Donald Trump l-a acuzat pe primarul Muriel Bowser că a raportat cifre „false”, ameninţând cu o preluare totală a oraşului de către puterea federală. Majoritatea trupelor Gărzii Naţionale mobilizate în capitală au fost trimise de statele republicane Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee.

Citeşte şi: Dezbatere publică pentru selecţia şefului interimar de la Romsilva, organizată de Ministerul Mediului