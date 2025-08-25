Noi modificări la legislația rutieră. Șoferii, sancționați dacă depășesc cu 5 km/h viteza legală

Codul Rutier 2025. După noile modificări la legislația rutieră, șoferii o să fie amendaţi mult mai ușor pentru depășirea limitei de viteză, indiferent că e vorba de limita inferioară sau superioară.

Conducătorii auto care nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, iar documentul le va fi returnat doar după plata integrală a penalităților, conform antena3.ro.

„Una dintre cele mai importante schimbări face referire la depășirea vitezei legale. Este un aspect de care mulți șoferi nu țin cont.

Dacă până acum șoferii erau sancționați pentru depășiri pe care textul legii le menționa începând cu „10 kilometri pe oră peste limita legală“, noile prevederi specifică „5 km pe oră“ peste limită.

Sistemele radar din dotarea Poliției sunt mai moderne și au o acuratețe sporită

La baza modificării ar sta faptul că sistemele radar din dotarea Poliției sunt mai moderne și au o acuratețe sporită, eroarea fiind mult diminuată.

Cele mai ‘ieftine’ sancțiuni pentru viteză prevăd două puncte de penalizare și 2-3 puncte amendă, adică o penalitate de 404 sau 606 lei:

pentru o depășire cuprinsă între 21 și 30 km/h peste limita legală, amenda este între 808 și 1.010 lei iar șoferii acumulează între 4 și 5 puncte de penalizare;

pentru o depășire cuprinsă între 31 și 40 km/h, amenda va fi între 1.212 și 1.616 lei, iar punctele de penalizare vor fi între 6 și 8;

pentru o depășire de 41-50 km/h limita legală, șoferii vor fi sancționați cu o amendă între 1.818 și 4.040 lei și vor primi între 9 și 20 de puncte de penalizare;

pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h, amenda va fi tot între 1.818 și 4.040 de lei, iar permisul de conducere va fi suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Codul Rutier din 2025 îi pedepsește și pe șoferii prea lenți, dacă aceștia circulă cu cel puțin de 10 km/h sub limita minimă de viteză impusă pentru un anumit drum. Amenzile pentru acești șoferi sunt între 405 și 607 lei.

