Un bebeluş s-a născut în ambulanţă, în drum spre un spital 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat luni că un bebeluş s-a născut într-o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în drum spre spital. Nou-născutul a venit pe lume ajutat de o asistentă medicală aflată la prima sa misiune de acest gen.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, un apel la 112 anunţa că o femeie a intrat în travaliu. Astfel, echipajul de pe o ambulanţă tip B2 a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, format dintr-o asistentă medicală şi un ambulanţier, s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, conform news.ro.

După ce au preluat gravida, în drum spre spital, naşterea s-a declanşat în ambulanţă, chiar pe targă.

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că naşterea era iminentă: capul bebeluşului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune”, precizează sursa citată.

Copilul a venit pe lume în siguranţă

În doar câteva minute, contracţiile au progresat, iar sub supravegherea asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranţă.

„Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie şi emoţie. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât şi bebeluşul ajung în siguranţă la spital, unde i-au predat personalului medical de specialitate”, a mai precizat DSU.

Citeşte şi: Sorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției