19.5 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn bebeluş s-a născut în ambulanţă, în drum spre un spital 

Un bebeluş s-a născut în ambulanţă, în drum spre un spital 

De Magda Dragu
Un bebeluş s-a născut în ambulanţă, în drum spre un spital 
Un bebeluş s-a născut în ambulanţă, în drum spre un spital 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat luni că un bebeluş s-a născut într-o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în drum spre spital. Nou-născutul a venit pe lume ajutat de o asistentă medicală aflată la prima sa misiune de acest gen.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, un apel la 112 anunţa că o femeie a intrat în travaliu. Astfel, echipajul de pe o ambulanţă tip B2 a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, format dintr-o asistentă medicală şi un ambulanţier, s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, conform news.ro. 

După ce au preluat gravida, în drum spre spital, naşterea s-a declanşat în ambulanţă, chiar pe targă. 

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că naşterea era iminentă: capul bebeluşului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune”, precizează sursa citată.

Copilul a venit pe lume în siguranţă

În doar câteva minute, contracţiile au progresat, iar sub supravegherea asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranţă.

„Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie şi emoţie. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât şi bebeluşul ajung în siguranţă la spital, unde i-au predat personalului medical de specialitate”, a mai precizat DSU.

Citeşte şi: Sorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA