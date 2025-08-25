19.5 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaNationalSorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției

Sorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției

De Magda Dragu
Sorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției
Sorin Grindeanu a anunţat că va propune colegilor din conducerea PSD să revină la ședințele coaliției

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat, luni, că va propune colegilor revenirea partidului la ședințele coaliției de guvernare. El a subliniat că, în măsura în care Guvernul dorește promovarea pachetului 2 de măsuri de reformă, este nevoie ca săptămâna aceasta să aibă loc mai multe discuții în acest format, potrivit Agerpres.

”Vom reveni. Așa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Permanent Național, în același mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni.

Propunerea mea este a de a reveni la discuții, de a avea întâlniri nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, discutând pe o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2.

Săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe. O să vedem ce va decide Biroul Permanent”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Citeşte şi: Una dintre cele mai reci dimineți de august din istorie în România, în această dimineaţă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA