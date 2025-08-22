România reformează fiscalitatea: impozite noi pentru proprietăți și mașini poluante

Guvernul României a semnat un memorandum prin care își asumă pașii necesari pentru implementarea a două jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): reforma impozitării proprietăților și introducerea unui sistem fiscal în transporturi bazat pe principiul „poluatorul plătește”.

Documentul a fost semnat de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, avizat de ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, și aprobat de premierul Ilie Bolojan, stabilind direcțiile de reformă și impactul bugetar estimat asupra administrațiilor locale.

Impozitul pe proprietate, calculat în funcție de valoarea de piață

Primul jalon, Jalonul 237, prevede schimbări importante în modul în care românii vor fi impozitați pentru locuințe și terenuri. Noua abordare presupune calcularea impozitului pe baza valorii de piață a proprietăților, determinată printr-un model automat de evaluare dezvoltat de Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Banca Mondială.

Guvernul recunoaște însă provocările majore: datele colectate de la autoritățile locale sunt incomplete, cadrul legislativ nu este finalizat, iar structura de specialitate din Ministerul Finanțelor nu este operațională. Din acest motiv, implementarea completă a sistemului până la finalul anului 2025 este considerată dificilă.

Ca soluție de tranziție, în 2026 se propune aplicarea unui mecanism intermediar bazat pe grilele publicate de ANEVAR, ajustate cu coeficienți specifici pentru tipul construcției și localizare. Aplicarea integrală a impozitării pe baza valorii de piață este planificată pentru 2027, după finalizarea cadrului legislativ și testarea modelului pe un eșantion de unități administrativ-teritoriale.

Taxe auto majorate pentru vehicule poluante și taxă rutieră pentru camioane

Al doilea jalon, Jalonul 59, vizează introducerea unor taxe noi în domeniul transporturilor, în acord cu obiectivele de mediu și principiul „poluatorul plătește”. Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Ministerul Transporturilor și cu sprijinul Băncii Mondiale, pregătește un cadru legislativ care să diferențieze impozitele auto în funcție de norma de poluare, tipul de combustibil și capacitatea cilindrică.

Propunerile analizate includ majorări de până la 170% pentru vehiculele poluante, menținerea unor taxe reduse pentru mașinile electrice și hibride și introducerea unui sistem de taxare pe distanța parcursă pentru camioane, pentru a reduce traficul rutier și a stimula transferul transportului către calea ferată. Pachetul legislativ ar urma să fie adoptat până în trimestrul al doilea din 2026, cu adaptarea sistemelor informatice pentru colectare și monitorizare.

Impactul asupra bugetelor locale și noile reguli de echilibrare

Ambele reforme vor extinde și moderniza baza de impozitare, influențând direct veniturile administrațiilor locale. Memorandumul prevede ajustarea formulei de echilibrare bugetară, astfel încât transferurile de la bugetul de stat către primării să fie reduse proporțional cu noile încasări. Noua metodă se bazează pe diferența dintre capacitatea fiscală a fiecărei localități și necesarul de cheltuieli curente, urmărind alocări mai eficiente și reducerea dezechilibrelor între comunități.

Primăriile vor fi obligate să raporteze corect și la timp datele către platforma Patrimven. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni, de la avertismente și amenzi, până la suspendarea alocărilor de sume defalcate din bugetul de stat sau excluderea temporară din procesul de echilibrare bugetară. Guvernul subliniază că aceste măsuri nu afectează autonomia locală, ci stimulează eficiența și disciplina în gestionarea banilor publici.

