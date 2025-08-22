Bărbat cercetat pentru violare de domiciliu și amenințare în Turburea

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, azi noapte, prin apel 112 de o femeie, de 32 de ani, din Turburea, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns fără drept în locuința acesteia și i-ar fi adresat amenințări cu moartea.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că în jurul orei 03:00, un bărbat de 35 de ani, din Căpreni, ar fi pătruns în apartamentul femeii, pe ușa de acces care era deschisă, și ar fi amenințat-o, provocându-i o stare de temere.

Bărbatul a fost identificat de polițiști în scara blocului și transportat cu ambulanța la U.P.U. Târgu Cărbunești, fiind internat la Secția Psihiatrie.

Femeia a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului pentru emiterea unui ordin de protecție extins, primind, însă, o cerere prin care i se recomandă să se adreseze instanței, conform prevederilor Legii 26/2024.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare, cercetările fiind continuate.

