27.9 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTânăr reținut pentru conducere fără permis în Târgu Jiu

Tânăr reținut pentru conducere fără permis în Târgu Jiu

De Mariana BUTNARIU
Bărbat reținut pentru tentativă de furt calificat în Gângiova

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit, ieri, după ce au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat că o persoană conduce un autoturism fără a avea permis, pe strada Ciocârlău din localitate.

La fața locului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier l-au identificat pe autorul faptei, un tânăr de 18 ani, din Târgu Jiu, care conducea autoturismul fără a fi posesor de permis pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere. Cercetările sunt continuate de polițiști.

Citește și: Bărbat reținut pentru tentativă de furt calificat în Gângiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA