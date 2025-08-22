Tânăr reținut pentru conducere fără permis în Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit, ieri, după ce au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat că o persoană conduce un autoturism fără a avea permis, pe strada Ciocârlău din localitate.

La fața locului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier l-au identificat pe autorul faptei, un tânăr de 18 ani, din Târgu Jiu, care conducea autoturismul fără a fi posesor de permis pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere. Cercetările sunt continuate de polițiști.

