Ministrul Sănătății: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat la sfârşitul acestui an

La finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara., a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În primăvara anului viitor urmează să fie dat în folosinţă un al doilea astfel de Centru, cel de la Târgu Mureş, iar la finalul anului 2026 să fie gata şi cel de la Bucureşti, de la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Pentru Centrul de la Timişoara a început deja licitaţia pentru achiziţionarea de echipamente medicale şi dotarea noii unităţi sanitare, conform stirileprotv.ro.

”Cunosc acest proiect foarte bine, încă de la începuturile lui, când a fost pus pe hârtie, din anul 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătăţii, acest proiect era blocat complet. Nu vorbim aici doar de Spitalul de Arşi de la Timişoara, blocat a fost şi Spitalul de Arşi de la Târgu Mureş, respectiv primul spital de arşi pentru copii de la Grigore Alexandrescu.

Şi iată că din 2022, de când au fost deblocate aceste spitale, aceste proiecte, la Timişoara, la sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România, urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosinţă cel de la Târgu Mureş şi la finalul anului viitor să fie dat în folosinţă primul Centru de Arşi grav pentru copii din România.

Au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România

În spaţiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unităţile din ţară şi în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislaţia astfel încât situaţia de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

La nivelul Ministerului Sănătăţii a fost declanşată licitaţia pentru dotarea clădirii noului spital.

