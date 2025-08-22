Facturi umflate la electricitate cu TVA de 21%

După dispariţia plafonării, ne aşteptam deja la facturi mai mari. Nu ne aşteptam, însă, ca facturile să fie umflate şi de TVA. Concret, în desfăşurătorul tarifar, cu toţii am observat un TVA de 21%, aplicat, atenţie, înainte ca măsură să intre în vigoare.

Teoretic e legal, practic e imoral. Pentru că vorbim, cum spuneam de consumul din luna iulie, când TVA-ul nu fusese majorat încă. În timp ce furnizorii profită de vidul creat între calendarul fiscal și cel al consumului, Ministerul Energiei promite controale, potrivit observatornews.ro.

Marii furnizori din energie au început să trimită facturile la electricitate pentru luna iulie și vorbim despre costuri semnificativ mai mari, duble sau poate chiar triple, pentru că de la un plafon de 68 de bani pe kWh, cât era înainte, unii consumatori au trecut la prețul de 1,4 sau chiar 1,5 lei pe kWh, deci am putea vorbi despre facturi mai multe decât duble.

Furnizorii au facturat consumul din iulie la TVA de 21%, deși încă nu era modificată această cotă de TVA

De asemenea, mai există o explicație pentru care plătim facturi mai mari și anume faptul că a crescut TVA-ul pentru energie electrică de la 1 august, a crescut de la 19% la 21%, iar furnizorii au facturat consumul din iulie la TVA de 21%, deși atunci, în iulie, încă nu era modificată această cotă de TVA.

Ministrul Energiei care spunea că va cere explicații ANR-ului

Consumatorii sunt revoltați din această cauză, spun că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Am stat de vorbă și cu ministrul Energiei care spunea că va cere explicații ANR-ului și va trebui ANR-ul să vină cu explicații în acest sens, să spună de ce furnizorii au facturat consumul din iulie la un TVA mai mare, adică de 21%.

În cazul în care aveți costuri mari cu electricitate, să știți că puteți să vă schimbați oricând furnizorul de energie. Există și o platformă unde puteți compara prețurile și schimbarea furnizorului este un proces gratuit și extrem de rapid.

