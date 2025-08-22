Cutremur de 4,4 în județul Gorj

Conform datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), un cutremur cu magnitudinea ML 4.4 s-a produs în ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora României), în regiunea Oltenia, județul Gorj.

Seismul a avut loc la o adâncime de 15 km, fiind clasificat drept un cutremur de intensitate medie, cu un caracter de suprafață, ceea ce înseamnă că a putut fi resimțit local, în special în zonele apropiate epicentrului.

Epicentrul a fost localizat în proximitatea următoarelor orașe:

16 km nord-vest de Târgu Jiu

67 km sud de Hunedoara

73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin

81 km sud de Deva

93 km vest de Râmnicu Vâlcea

Nu au fost raportate pagube materiale sau victime

Până la această oră, nu au fost raportate pagube materiale sau victime, însă locuitorii din Târgu Jiu și Petroșani și din împrejurimi au raportat că au resimțit mișcarea seismică.

Zona Olteniei, în special județul Gorj, a înregistrat în ultimii ani o activitate seismică mai ridicată decât în mod obișnuit, atrăgând atenția seismologilor.

INFP continuă monitorizarea permanentă a regiunii și recomandă populației să rămână informată și să respecte indicațiile autorităților în caz de evenimente similare.

