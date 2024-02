Reacția soției lui Navalnîi: „Nu știu dacă ar trebui să cred sau nu această veste oribilă”

Aflată la München, în Germania, soția lui Alexei Navalnîi, Iulia, a vorbit la Conferința de Securitate la câteva ore după ce autoritățile ruse au anunțat că acesta a murit. „Nu știu dacă ar trebui să cred sau nu această veste oribilă”, a spus Iulia Navalnaia, relatează Reuters și AFP.

Ea a precizat că până la orele după amiezii vestea morții soțului ei venise doar din surse de stat. „Nu putem să avem încredere în Putin și guvernul său”, a mai punctat ea în timpul discursului care, potrivit Sky News, nu făcea parte din programul zilei.

Iulia Navalnaia a mai menționat că, în cazul în care vestea despre moartea soțului ei este adevărată, Putin și apropiații lui ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru asta și pentru tot ceea ce „îi fac Rusiei”.

„Nu știu dacă să cred sau nu această veste groaznică pe care o primim doar de la surse guvernamentale ruse. De mulți ani nu putem avea încredere în Putin și în guvernul lui. Ei mint mereu… Dar dacă acest lucru este adevărat, vreau ca Putin și toți cei din jurul lui să știe că vor fi trași la răspundere pentru tot ce au făcut țării noastre, familiei mele. Și această zi va veni foarte curând… Vreau să fac apel către comunitatea internațională și către toți oamenii să se unească și să învingă acest rău”, este o parte din discursul soției lui Aleksei Navalnîi, care a fost primit cu aplauze și ovații din partea publicului.

Yulia Navalnaya, wife of Alexei Navalny, speaks at the Munich Security Conference, saying Putin must be held accountable. pic.twitter.com/evDZ80G67Q