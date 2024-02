O fetiță de trei ani și un bebeluș de două luni, salvați la 60 de ore după o alunecare de teren în Filipine

O fetiță de trei ani și un bebeluș de două luni au fost salvați la 60 de ore după o alunecare de teren în Filipine, potrivit BBC.

A two-month-old baby boy and a three-year-old girl were rescued from rubble on Friday, Feb. 9, three days after a landslide hit Brgy. Masara, Maco, Davao de Oro, the Philippine Red Cross (PRC) reported. | DZRH News



