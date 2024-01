Netflix vine cu noutăți în prima lună a anului

Netflix vine cu noutăți și în această lună. „Griselda”, o miniserie venită de la creatorii Narcos, inspirată din viaţa priceputei şi ambiţioasei Griselda Blanco, cea care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri din istorie, cu Sofía Vergara în rolul principal; „Society of the Snow”, filmul selectat să reprezinte Spania la Premiile Oscar în 2024, o relatare fascinantă despre o tragedie din Anzi, regizată de J. A. Bayona; şi „Lift”, unde o echipă internaţională de hoţi vrea să fure 500 de milioane de dolari în aur dintr-un avion în zbor, sunt câteva dintre filmele noi care vor fi difuzate de Netflix din ianuarie, relatează News.ro.

Pe lângă acestea, vor intra pe platformă şi „The Brothers Sun”. Este un serial plin de comedie şi acţiune, cu Michelle Yeoh în rolul principal. De asemenea, „Good Grief”, o călătorie de regăsire după moartea neaşteptată a soţului, cu Daniel Levy şi Luke Evans. Intră pe Neflix şi „Break Point”: Sezonul 2. Acesta documentează viaţa din teren şi din afara lui a unor jucători de tenis de top.

În plus, filmele „Downton Abbey: A New Era”, „Still Alice” şi „Spider-Man: No Way Home” vor putea fi văzute pe platformă.

Titlurile lunii

„Society of the Snow”, din 4 ianuarie

În 1972, zborul 571 al Forţelor Aeriene din Uruguay, închiriat pentru a transporta o echipă de rugby în Chile, se prăbuşeşte pe un gheţar din inima Anzilor. Doar 29 dintre cei 45 de pasageri au supravieţuit accidentului catastrofal. Regăsindu-se într-unul dintre cele mai dure medii din lume, ei se văd nevoiţi să recurgă la măsuri extreme pentru a supravieţui.

Regizat de J.A. Bayona, filmul îi are în distribuţie pe: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Bigliardi, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani García, Esteban Kukuriczka, Rafael Federman, Francisco Romero, Valentino Alonso, Tomás Wolf, Agustín Della Corte, Felipe Otaño, Andy Pruss, Blas Polidori, Felipe Ramusio.

„Lift”, din 12 ianuarie

O echipă internaţională de hoţi, condusă de Cyrus Whitaker (Kevin Hart), se grăbeşte să fure 500 de milioane de dolari în aur dintr-un avion de pasageri care zboară la o altitudine de 12 mii de metri.

Filmul este regizat de F. Gary Gray şi îi are în distribuţie pe: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim, Jacob Batalon, with Jean Reno şi Sam Worthington

„Griselda”, din 25 ianuarie

„Griselda” este inspirat din viaţa priceputei şi ambiţioasei Griselda Blanco din Columbia. Aceasta a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri din istorie. În anii 1970 – 1980, în Miami, Blanco deţinea o combinaţie letală de cruzime nebănuită şi şarm. Aceste trăsături au ajutat-o să penduleze cu graţie între afaceri şi familie şi să devină cunoscută drept „Naşa”.

Cu Sofía Vergara în rol principal, care deţine şi funcţia de producător executiv, miniserialul dramatic „Griselda” a fost creat de Eric Newman. Acesta a fost şi realizatorul serialelor „Narcos” şi „Narcos: Mexic”. Lui i se alătură Andrés Baiz, care semnează regia tuturor celor şase episoade şi care, anterior, a regizat serialul „Narcos”. Miniserialul este cocreat de Doug Miro, Ingrid Escajeda şi Carlo Bernard. Newman, Miro, Escajeda, Bernard, împreună cu Vergara şi Luis Balaguer, prin Latin World Entertainment, deţin funcţiile de producători executivi. Alături de Vergara, în miniserial mai joacă Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito şi Carolina Giraldo (a.k.a Karol G), care îşi face debutul pe ecrane.

Seriale pe Netflix

„Fool Me Once”, din 1 ianuarie

Fosta soldată Maya îşi vede soţul despre care ştia că fusese ucis în imaginile filmate cu o cameră ascunsă şi descoperă o conspiraţie cu rădăcini adânci.

„The Brothers Sun”, din 4 ianuarie

Când familia îi este ameninţată de un inamic misterios, membrul unei triade din Taipei merge în Los Angeles pentru a-şi proteja mama îndărătnică şi fratele neştiutor.

„Gyeongseong Creature” Partea 2, din 5 ianuarie

Gyeongseong, 1945. În Seulul sumbru aflat sub dominaţie colonială, un antreprenor şi o detectivă luptă pentru supravieţuire. Ei înfruntă monstrul născut din lăcomia umană.

„Boy Swallows Universe”, din 11 ianuarie

În anii ’80, un băiat din suburbiile Brisbane-ului are parte de realitate dură a vieţii şi de pericolele care planează asupra familiei lui.

„End of the Line”, din 17 ianuarie

Ivan, un şofer clandestin, încearcă să facă faţă sfârşitului căsniciei lui şi provocărilor zilnice cu umor, în acest serial de comedie excentric, cu public.

„Love on the Spectrum U.S.”: sezonul 2, din 19 ianuarie

Persoane singure cu autism, printre care vedem chipuri noi, dar şi unele deja cunoscute, îşi caută partenerul perfect în acest serial documentar matrimonial.

„Captivating the King”, din 20 ianuarie

Captivating the King este povestea crudă de iubire dintre regele Lee In, prins în lupte regale şi politice, şi Kang Hee Soo, seducătoarea care ajunge să fie sedusă.

„Queen Eye”, sezonul 8, din 24 ianuarie

Cei cinci fabuloşi se întorc în New Orleans să dea culoare vieţilor eroilor lor, cu transformări pline de emoţie.

„Masters of the Universe: Revolution”, din 25 ianuarie

Ultimul capitol al serialului animat pentru adulţi He-Man şi stăpânii universului, produs de Kevin Smith.

„KÜBRA”, în curând

După ce primeşte mesaje care par a prezice viitorul, un mecanic începe să creadă că ele vin chiar de la Dumnezeu. Acesta ajunge rapid în centrul atenţiei.

Documentare

„Bitconned”, din 1 ianuarie

Documentarul poliţist bazat pe fapte reale urmăreşte trei indivizi care îşi finanţează vieţile luxoase prin milioane de la investitorii de pe piaţa criptomonedelor.

„Break Point”, sezonul 2, din 10 ianuarie

Cei mai buni tenismeni ai lumii revin pe teren. Ei ţintesc încă o dată spre glorie într-un nou şi istovitor sezon de mare şlem.

„Alexander the Great”, din 31 ianuarie

Combinând interviuri ale experţilor şi reconstituiri captivante, documentarul dramatic explorează viaţa lui Alexandru cel Mare până la cucerirea Imperiului Persan.

