ISJ Dolj se corconeşte peste 40 de zile să dea un răspuns în dodii despre concursul anulat de la CJRAE Dolj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (ISJ) citează exhaustiv din metodologii şi proceduri într-un răspuns remis GdS în legătură cu concursul anulat de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Dolj. În schimb, omite să răspundă concret la anumite solicitări în cele 4 pagini transmise către redacţia noastră după mai multe insistenţe, după expirarea termenului legal de răspuns de 30 de zile.

Concurs anulat după ce au fost admişi profesori fără studiile necesare

După ce mai multe persoane fără studii de specialitate au fost angajate ca profesori consilieri în cadrul CJRAE) Dolj, concursul a fost anulat pe fondul nerespectării procedurilor. Neregulile au fost sesizate în mai multe materiale de presă, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a verificat situaţia şi a decis reluarea concursului. Conform unor surse de presă, la CJRAE Dolj a ajuns şi Corpul de Control al Ministerului Educaţiei.

Mai multe persoane fără studii de specialitate au fost angajate pe posturi de profesor consilier deşi, conform Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar pentru încadrarea personalului didactic, doar absolvenţii de psihologie, sociologie şi asistenţă socială pot fi numiţi pe un astfel de post.

Rezultatele de la concurs au fost afişate pe site şi mai multe persoane necalificate au fost angajate de CJRAE Dolj cu decizie de internă pe post pe perioadă de 30 de zile, cu toate că acestea nu au fost validate de ISJ Dolj.

Inspectorul şcolar adjunct a spus că a fost o… „scăpare”

La data apariţiei în presă a acestor informaţii, contactat de Agerpres, publicaţia care a făcut cunoscute neregulile, inspectorul şcolar judeţean adjunct Irina Broscaru a spus că a fost o scăpare a comisiei. Practic, au fost acceptaţi profesori necalificaţi pentru că nu s-au înscris la concurs suficiente persoane cu studii de specialitate. Acest lucru poate fi posibil pentru alte discipline, dar la CJRAE pot preda exclusiv persoane cu studii corespunzătoare postului.

„A fost o scăpare probabil a comisiei de selecţie a dosarelor. Ei nu ne-au trimis nouă rezultatele, nu s-au validat rezultatele în consiliul de administraţie, iar oamenii nu au fost încă angajaţi. Atunci când unităţile de învăţământ organizează concurs, ei sunt cei care emit decizii, nu inspectoratul, dar sunt obligaţi să ne informeze cu rezultatele concursului. Nu ne-au informat pentru că nu s-au validat rezultatele concursului. Luni voi trimite o echipă să verifice exact modalitatea de desfăşurare a concursului şi clar cine nu are studii corespunzătoare postului, aşa cum reiese din centralizator, fiind o unitate de învăţământ special, în cadrul CJRAE nu pot să predea decât cei care au studii corespunzătoare postului”, preciza inspectorul şef adjunct în data de 13 octombrie pentru Agerpres.

ISJ Dolj a muncit pe rupte ca să ne spună ceea ce deja ştiam

Chiar şi la cel de-al doilea concurs organizat de CJRAE ar fi existat mai multe neconformităţi, conform presei şi a surselor GdS. Am încercat să aflăm ce s-a constatat în urma verificărilor efectuate de ISJ Dolj la nivelul CJRAE Dolj şi ce măsuri au fost luate. Am întrebat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar dacă, pe lângă anularea concursului, au fost impuse sancţiuni celor din comisia care a validat dosarele şi cum a fost posibilă angajarea cu decizie internă. Am vrut să aflăm şi ce s-a întâmplat cu oamenii care au fost angajaţi practic o singură lună – dacă aceştia vor fi plătiţi sau nu.

Solicitarea noastră de informaţii a fost transmisă în data de 30 octombrie către ISJ Dolj. Conform legii nr. 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public, răspunsul ar fi trebuit să vină în 10 zile sau, dacă informaţia necesita o documentare complexă, maxim 30. La 14 zile de la trimiterea solicitării, reprezentanţii ISJ ne-au asigurat doar că vom primi răspunsul. Acesta nu a venit, însă, nici după cele 30 de zile, ci abia luni, 11 decembrie. Un răspuns lung, dar foarte diluat, în care ISJ mai mult înşiră proceduri şi metodologii în loc să ofere nişte informaţii la obiect. Nu am aflat, din răspunsul ISJ, nimic despre ce s-a întâmplat cu profesorii angajaţi la primul concurs, care a fost anulat. De fapt, ISJ ne-a transmis în general lucruri pe care deja le ştiam.

Două cadre fără studii corespunzătoare au fost angajate la concursul din septembrie

ISJ a precizat că prin hotărârea Consiliului de Administrație al CJRAE Dolj din data de 13.09.2023, au fost repartizate în regim de plata cu ora pentru angajare pe perioadă determinată de 60 de zile două cadre didactice titulare, șase cadre didactice cu studii corespunzătoare postului și două cadre didactice fără studii corespunzătoare postului.

Pe site-ul ISJ Dolj s-a afișat, în data de 25.09.2023, anunțul pentru organizarea concursului pentru cadrele didactice cu studii corespunzătoare specializării postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, transmis de CJRAE Dolj.

Rezultatele concursului menționat nu au fost validate de către Consiliul de Administrație al CJRAE Dolj, urmare a recomandării ISJ Dolj, având în vedere nerespectarea metodologiilor, mai spune Inspectoratul.

ISJ pasează responsabilitatea la CJRAE şi spune că e cu lupa pe activitatea unităţii

În schimb, pe 19.10, s-a anunţat reluarea concursului pentru cadrele didactice cu studii corespunzătoare specializării postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, Al doilea concurs s-a derulat în perioada 19.10.2023 – 03.11.2023. În urma acestuia, au fost ocupate 9,5 posturi cu personal didactic specializat care îndeplinesc condițiile de studii.

ISJ ţine să menţioneze că responsabilitatea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de metodologie revine conducerii unității de învățământ şi mai adaugă că, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, va monitoriza aplicarea legislației, calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță la Centrul Județean de Asistență Educațională Dolj, prin inspectori școlari, pe tot pe parcursul anului școlar 2023-2024.

Directoarea CJRAE a fost numită prin „detaşare în interesul învăţământului”

Nimic despre alte măsuri dispuse sau despre efectele produse de această situaţie asupra persoanelor angajate la primul concurs, nici alte detalii privind neregulile constatate. De fapt, răspunsurile concrete la întrebările adresate de GdS s-au pierdut printre enumeraţii deloc necesare.

Am întrebat şi de ce actuala conducere de la CJRAE Dolj a fost stabilită prin numire şi nu s-a organizat concurs pe post, încercând să aflăm care au fost criteriile în baza cărora a fost numită directoarea Mariana Pădureanu. Conform ISJ, „Ministerul Educației stabilește, prin notă aprobată de conducerea instituției, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcții pentru care se organizează concursul. Pentru niciuna din sesiunile de concurs nu a stabilit scoaterea la concurs a posturilor de director CJRAE din întreaga țară. Numirea doamnei director prin detașare în interesul învățământului s-a realizat cu respectarea Procedurii operaționale privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ pentru anul școlar 2023-2024″.

Răspunsul complet al ISJ Dolj poate fi consultat mai jos:

