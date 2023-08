Lupta împotriva cancerului are un preț: 200 de mii de euro

Trăim într-o lume în care luptele personale adesea trec neobservate. Uneori o poveste dramatică, dar în spatele căreia stă o adevărată dovadă de curaj și determinare, atrage atenția întregii comunități. Este și cazul lui Mircea, un tânăr de numai 18 ani, care luptă de doi ani cu cancerul.

„Copilul meu a învățat de timpuriu că viața poate fi nedreaptă. La doar 17 ani a fost pus față în față cu un adversar extrem de puternic: leucemia. Lupta lui cu această boală necruțătoare a fost impresionantă. A strâns din dinți, a suportat dureri inimaginabile, grețuri și vărsături. Nu a cedat nicio secundă deși a stat imobilizat pe un pat de spital luni la rând, fără prieteni, fără colegi, fără oameni dragi alături. Nu îmi ajung cuvintele pentru a descrie curajul și determinarea lui. A fost atât de bucuros când analizele au ieșit curate, când a realizat că îți poate relua viața de adolescent. S-a întors la școală, și-a luat permisul de conducere, s-a mutat singur. Totul părea să revină la normal, după luni de coșmar.” Este mărturia tulburătoare făcută de Aurelia, mama unui adolescent lovit de soartă chiar la început de drum.

Boala a revenit

După un tratament dificil în anul 2022, familia a sperat că boala a fost învinsă și că vor putea să-și continue viața cu optimism. Din nefericire, realitatea a fost cu totul alta. Boala a revenit cu o forță covârșitoare.

„Am simțit fiori din cap până în picioare când Mircea m-a sunat și mi-a spus: Mama, eu iarăși am febră, dureri de oase și scuip ceva negru. De ce, mama? De ce m-a ales pe mine Dumnezeu să sufăr? Ce să îi răspund eu unui copil atât de greu încercat? Am simțit că mă prăbușesc din picioare,” ne-a mărturisit Aurelia.

,,După tratamentul agresiv cu citostatice de anul trecut am depus tot efortul că Mircea să înțeleagă că a biruit boala și este un luptător. L-am sprijinit în orice a vrut să facă. A făcut școala de șoferi, s-a mutat singur. I-am oferit tot ce a dorit, doar să nu își piardă speranța și să uite de boala crâncenă prin care trecuse. Din păcate fericirea a fost scurta. Boala a lovit din nou, brusc, și i-a spulberat toate visurile. Dar suntem tari și vom lupta pâna la capăt. Nu ne pierdem speranța că îl voi vedea din nou sănătos și plin de viață.” Ne-a dezvăluit Eugen, tatăl lui Mircea, eforturile disperate depuse pentru a-i păstra fiului său speranța și dorința de a învinge boala.

Ajutor pentru Mircea

Lupta adolescentului nu este doar provocare fizică și mentală, ci și una financiară. Familia sa a făcut eforturi imense pentru a aduna resursele necesare tratamentului său, dar aceasta este o sarcină copleșitoare.

,,Am revenit de urgență în Turcia, la tratament, imediat ce starea lui Mircea s-a deteriorat. Copilul meu este răpus la pat. Totul s-a întâmplat atât de rapid. Viața lui depinde acum de un tratament ce costă nu mai puțin de 200 de mii de euro. Nu știu cum o să facem rost de o sumă atât de mare. Nu am reușit să achităm nici datoriile vechi. Am făcut credite, ne-am împrumutat la rude, la prieteni. Nu putem dovedi singuri, eu și soția.” Ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi, Eugen Cotoman.

,,În ciuda tuturor obstacolelor, familia lui Mircea nu încetează să spere. Determinați și puternici, ei înfruntă împreună fiecare provocare pe care viața le-a pregătit-o. Este o poveste de iubire, unitate și voință, care ne reamintește cât de prețioasă este viața și cât de important este să fim alături de cei care se luptă cu boli grave. Împreună le putem dovedi, prin donațiile noastre, că pot învinge cea mai temută boală din lume. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” îl aduce pe Mircea cu un pas mai aproape de vindecare. Cancerul nu trebuie să fie o condamnare la moarte, ci doar un obstacol ce poate fi depășit prin efort comun. L-am învins în trecut, îl putem învinge și acum, împreună!” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/mircea-cotoman/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Mircea Cotoman!

