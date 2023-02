Amelia Milcu, singura elevă din Dolj calificată la Olimpiada Națională de Chimie

Amelia Milcu este clasa a XII-a la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova și este singura elevă din Dolj calificată la Olimpiada Națională de Chimie. Amelia este pasionată de chimie încă din perioada gimnaziului și are în portofoliu mai multe premii.

Amelia studiază la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică, la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova, dar de câțiva ani se numără și printre cei mai buni elevi la chimie, la nivel național. Și anul acesta chiar dacă este clasa a XII-a, Amelia nu a ezitat să participe din nou la olimpiada județeană de chimie și a reușit să fie chiar singura elevă care va reprezenta județul la etapa națională. Nu a fost deloc ușor.

”A fost o experiență interesantă și de această dată, mai ales că am fost singura elevă de clasa a XII-a care s-a înscris la olimpiadă și până la urmă sunt și singura reprezentantă a județului Dolj la națională. Nu este deloc ușoară calificarea. Materia pentru olimpiadă este destul de dificilă, fiind chimie-fizică. În plus, anul acesta s-a schimbat și metodologia în sensul că a crescut punctajul minim de la 50% la 60%. Nici nu am avut prea mult timp pentru antrenament pentru că anul acesta calendarul a fost publicat mai târziu. Inițial mi-aș fi dorit să am mai mult timp pentru pregătire, mă așteptam ca etapa județeană să fie în martie, dar acum mă bucur că a fost mai repede și că m-am calificat și am început pregătirea pentru națională care va fi la Deva, în aprilie ”, a spus Amelia.

Mai are premii în portofoliu

Amelia nu este la prima participare la etapa națională a olimpiadei de chimie. ”Anul trecut am fost la etapa națională și am obținut mențiune specială, în 2021 am obținut medalie de Argint, iar în clasa a IX-a m-am calificat, dar nu am mai participat pentru că a fost perioada de pandemie în care nu s-au mai organizat olimpiadele ”, a spus Amelia.

În gimnaziu ea a participat și la olimpiadele de matematică și de informatică.

”Îmi place matematica pentru că ajută foarte mult la dezvoltarea modului de gândire. Chiar am obținut o mealie de Argint în clasa a V-a la Olimpiada de Matematică. Am fost și la informatică la olimpiade, pentru că informatica este prezentă în viața noastră de zi cu zi și mi-am dorit mereu să învăț cât mai multe”, a spus olimpica.

Eleva este susținută și de familie.

”Este cea de a VIII-a olimpiadă națională la care participă Amelia. Am fost peste tot în țară cu ea și la fel voi merge și anul acesta. Nu vreau sub nici o formă să ratez deschiderea Olimpiadei Naționale de Chimie”, a spus tatăl Ameliei.

Cele mai mari emoții le are pentru admiterea la facultate

Amelia trăiește la fel ca toți liceenii emoția examenelor.

”Anul acesta stresul vine din toate părțile. Voi susține bacalaureatul și îmi doresc să obțin o medie onorabilă. Pentru mine nu va conta media de la acest examen pe mai departe. Poate de aceea cele mai mari emoții le am pentru admiterea la facultate. Am ales să urmez Medicina în București și voi da examen de admitere care constă într-un test cu 100 de întrebări, 60 din biologie și 40 de întrebări din chimie sau fizică”, a spus Amelia.

Ea își dorește să devină medic.

”Momentan îmi doresc o carieră medicală pentru că pentru mine contează foarte mult să relaționez cu oamenii. Nu îmi doresc o specializare anume acum, vreau să am mintea deschisă și să aleg ce mi se potrivește”, a spus Amelia.

Concursul pentru admiterea la Medicină, în București, va fi pe 23 iulie.