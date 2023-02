Asistent de pe salvare, acuzat de agresiune asupra unei fete de 17 ani

Un asistent de pe o ambulanță de la Zimnicea este acuzat de agresiunea sexuală asupra unei minore de 17 ani.

Un asistent medical de pe ambulanţă este acuzat că a agresat sexual o fată de 17 ani din comuna teleormăneană Pietroşani, care sunase la 112 pentru că avea simptome de răceală, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, Iulian Orbeşteanu.

„La data de 27 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei nr.12 Poliţie Rurală Zimnicea au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Pietroşani, judeţul Teleorman, cu privire la faptul că, în noaptea de 25/26 ianuarie, fiica sa în vârstă de 17 ani ar fi primit îngrijiri medicale de la un echipaj al unei ambulanţe Teleorman, neconforme cu simptomele declarate. În fapt, mama minorei a sesizat că asistentul medical sosit la faţa locului nu ar fi procedat corespunzător la acordarea de îngrijiri medicale conform simptomelor şi ar fi dezbrăcat minora în vârstă de 17 ani”, precizează IPJ Teleorman.

Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Teleorman, Iulian Orbeşteanu, mama adolescentei spune că minora de 17 ani avea simptome de răceală şi reclamă că asistentul a dezbrăcat-o pe fată şi a pipăit-o în zona intimă. În cursul zilei de joi, fata a fost dusă pentru expertiza medicală la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Teleorman.

Poliţia a deschis în acest caz un dosar penal in rem.

”Nu am dezbrăcat-o pe fată, se vede și pe filmări, am vorbit cu ea ca un tată”

Reporterii explozivnews24.ro au luat legătura cu asistentul acuzat de agresiune sexuală, căruia i-au cerut un punct de vedere.

„Există o anchetă în curs, există o cameră de luat vederi în mașina aceea, există toate lucrurile acestea la dosar. Eu pot să vă spun doar că sunt asistent medical de 34 de ani, de 30 la ambulanță și că am învățat multe lucruri de la medicii bătrâni și vechi și chiar mi-am făcut meseria așa cum trebuie. Eu am lucrat în ginecologie și maternitate, am moșit zeci de femei, iar experiența m-a ajutat ca pe 1 ianuarie să aduc pe lume o fetiță de 2.600 – 2.800 de grame, în salvare și m-am cam chinuit…

Am fost acuzat că nu a fost mămica lângă copil când i-am făcut investigațiile, dar fata era căsătorită cu un băiat în altă parte a satului. Eu nu le cer certificatul de căsătorie. Soțul ne-a așteptat în altă parte și ne-a spus că mergem la soție, pe fișa ei scria că a fost răcită și că are insomnii, dar nu avea niciun simptom în acest sens.

Acuze neîntemeiate

Să zicem că era într-o perioadă de convalescență, după o răceală. Avea un puls mai rapid, inima era bună, nu avea tensiune… Vorbești frumos cu ei, discuți cu ei, eu mă adresez lor: tată, așa…, tată așa.., îmi spunea că o doare burta. Am întrebat-o lucruri medicale, dar nu le înțelegea, atunci mi-am dat seama că trebuie să vorbesc mai pe limba ei. Eu fac consult amănunțit, atât pentru protecția pacientului, cât și pentru liniștea mea. Pentru toate investigațiile pe care i le-am făcut, i-am cerut voie, iar lângă mașina care avea ușa întredeschisă și era pornită, pentru a funcționa camera video, s-au aflat permanent soacra, soțul și alte două persoane…

După discuțiile cu fata, i-am recomandat să consulte un specialist, un ginecolog, dar am vorbit fără nicio tentă sexuală. Nu am dezbrăcat-o pe fată, se vede și pe filmări, am vorbit cu ea ca un tată, eu am lucrat la ginecologie când eram mai tânăr. Nu i-am dat pantalonii jos niciodată”, a declarat în exclusivitate pentru explozivnews24.ro, asistentul medical Florin Ghica, acuzat de agresiune sexuală.

Asistentul medical este cunoscut ca un om bun, familist convins. Are o fiică de 21 de ani. Este un profesionist desăvârșit, cu o activitatea de 34 de ani în slujba cetățenilor, ca asistent medical. Lucrează de 30 de ani la Ambulanță și nu a avut niciodată probleme la locul de muncă sau cu pacienții.

Pe lângă ancheta pe care o derulează poliția, conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman a demarat o cercetare disciplinară. Asistentul a spus deja conducerii instituției la care lucrează cum s-au derulat evenimentele în noaptea respectivă, urmând ca în perioada următoare să fie chemat la audieri de către oamenii legii.