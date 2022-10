Astăzi este hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Sfânta Parascheva este celebrată anual de creștinii ortodocși în data de 14 octombrie. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

De 3 zile, peste 100.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iaşi. Timpul de aşteptare fiind de mai bine de 15 de ore. Cei care s-au aşezat la rând, în jurul orei 18.00, mai au de aşteptat mai bine de trei ore până vor ajunge la baldachinul cu raclele sfintelor.

Alte zeci de mii așteaptă mai bine de zece ore pentru a ajunge la raclă.

Cine a fost Sfânta Paraschiva

Cunoscută popular și ca Sfânta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva s-a născut în apropiere de Constantinopol, din părinți bogați și credincioși. La vârsta de zece ani, a auzit în biserică vorbele ”Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34) si se decide să urmeze calea celor sfinte.

Sfânta Paraschiva se duce la Constantinopol, unde este invățată de călugări să se bucure de viața duhovnicească. Va merge la mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde se va nevoi cinci ani. Pleacă apoi către Țara Sfântă, iar după ce vede Ierusalimul, se așează la o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului.

Tradiții, obiceiuri și superstiții

Ziua Sfintei Parascheva este marcată de o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții.

În gospodăriile de la țară, se aprind focuri, oamenii dorind astfel să îndepărteze spiritele rele. Ciobanii consideră că iarna care urmează va fi una grea dacă oile dorm îngrămădite și blândă dacă acestea stau răsfirate.

Se mai spune și că dacă de Sfânta Parascheva nu este o zi ploioasă, iarna va veni mai repede.

În această zi se fac praznice pentru morți și se împart ofrande. Mai există tradiția ca gospodarii să îți cumpere cojoace și să facă pregătirile pentru iarnă.

Se mai spune că așa cum este vremea de Sf. Parascheva, așa va fi până la Sfântul Dumitru. Totodată, o altă superstiție mai spune că așa cum va fi vremea în ziua Cuvioasei, așa va fi și în celelalte sărbători din acest an.

Ce să nu faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Nu ai voie sa lucrezi in aceasta zi sfanta. Cei care muncesc in aceasta zi au parte de necazuri la serviciu, dar si in familie. Sfanta Parascheva ocroteste familia, iar de ziua ei trebuie sa fim mai smeriti, mai potoliti in actiuni, sa meditam si sa ne rugam pentru mantuirea noastra in fata Domnului.

Nu ai voie sa te zgarcesti de la bani si alimente. Daca cineva iti cere ajutorul, nu te feri sa ii intinzi mana ta. Oamenii zgarciti vor avea parte numai de pagube si risca sa saraceasca.

De Sfanta Parascheva, Sfanta Vineri de Toamna, e bine sa imparti covrigi, lipii, must nou si vin rosu celor amarati. Cei care dau pomana vor avea sarbatori imbelsugate in tot restul anului.

Nu e bine sa faci foc in casa in aceasta zi, oricat ar fi de frig. Se spune ca adevarata credinta tine caldura in sufletele oamenilor. Cei care fac foc in soba pot avea boli la ochi si dureri de cap cumplite.

Daca esti necasatorita, nu ai voie sa crosetezi sau sa cosi. Se spune ca femeile care fac astfel de treburi nu se vor marita in veci.

Nu ai voie sa mananci nimic pana la ora 12, cand se termina in cele mai multe biserici ortodoxe slujba dedicata Sfintei Parascheva. Cei care mananca dimineata, mai ales produse care nu sunt de post, vor avea probleme cu stomacul.