Apa Mării Negre este cea mai poluată din Europa, arată un raport european. Circa 90 de substanţe care pun în pericol viaţa oamenilor sunt prezente în apa Mării Neagre, adică de două ori mai mult ca în Marea Mediterană.

Informațiile sunt precizate de proiectul EU4EMBLAS – European Union for Improving Environmental Monitoring in the Black Sea, adică Uniunea Europeană pentru optimizarea monitorizării mediului din Marea Neagră.

La poluarea din Marea Neagră contribuie mai mulți factori. Transportul maritim este de vină pentru reziduurile de petrol și derivați ajunși în apă.

Apele uzate, de altfel, sunt una dintre principalele surse de poluare în Marea Neagră.

Bazinul mării primește ape uzate de la orașele riverane și din alte 20 de țări europene.

Compușii organici și anorganici din aceste ape sunt cauza infecțiilor gastro-intestinale care îi chinuie an de an pe turiști, arată sursa citată.

În adâncurile Mării Negre există depozite mari de hidrogen sulfurat, comunicarea cu Mediterana fiind foarte îngustă. Astfel, Marea Neagră are o parte dintre caracteristicile unui lac imens, dispersia agenților poluanți fiind foarte redusă.

Conform experților proiectului susținut de Uniunea Europeană, în Marea Mediterană există 50 de unități de substanțe poluante pe metru pătrat, în timp ce în Marea Neagră sunt înregistrate valorile a 90 de substanțe periculoase.