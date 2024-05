Craiova are educație de 10

La 47,2 milioane de euro se ridică suma investită doar în 2024 de primărie pentru învățământ

Școli renovate, dotate cu mobilier modern, baze sportive reabilitate și deschise către comunitate, locuri noi în creșe, condiții bune de cazare în cămine și recunoașterea performanțelor școlare. De toate acestea au parte, în ultimii ani, copiii din învățământul preuniversitar craiovean.

Autoritățile locale acordă anual o atenție deosebită condițiilor în care învață copiii craioveni. De la reparațiile necesare la clădirile și spațiile școlare din proprietatea Primăriei Craiova și până la investiții în dotări moderne, realizate din bugetul local sau din fonduri europene, toate unitățile de învățământ preuniversitar au fost pe lista de priorități ale municipalității, în funcție de necesitățile fiecăreia.

„Noi investim anual peste 10 milioane de euro în tot ceea ce înseamnă infrastructură pentru învățământ. Sunt foarte multe școli unde s-a schimbat în totalitate mobilierul, dar și foarte multe unități unde s-au făcut investiții pentru a primi elevii în cele mai bune condiții.

În ultimii 4 ani, am dublat numărul de locuri în creșe și am aplicat pe fonduri europene pentru construirea altor două creșe. Am depus, de altfel, proiecte cu finanțare europeană pentru absolut toate școlile în cazul cărora am avut solicitări din partea directorilor. De asemenea, am reabilitat, în ultimii ani, bazele sportive și curțile unităților de învățământ, pentru ca elevii să aibă asigurate toate facilitățile în cadrul școlii în care învață“, a declarat primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Astfel, 64 de grădinițe, școli gimnaziale, colegii și licee au beneficiat, între anii 2020 și 2024, de toate lucrările necesare, precum înlocuirea tâmplăriei, igienizări, reparații în săli de clasă, săli de sport, cabinete medicale sau ateliere, lucrări de refacere a hidroizolației, reparații ale fațadelor sau acoperișurilor, renovări în cămine, refacerea finisajelor interioare ori a împrejmuirilor.

Administrație de excepție în atragerea fondurilor europene

Una dintre misiunile importante pentru administrația locală a fost și cea legată de accesarea fondurilor europene pentru sistemul preuniversitar. În funcție de axele de finanțare deschise pentru domeniul educației și de solicitările transmise de către directorii unităților de învățământ, s-au realizat sau sunt în curs de implementare investiții în valoare de peste 51 de milioane de euro.

Astfel, 54 de unități de învățământ din Craiova beneficiază, în cadrul unui singur proiect european, de peste 8 milioane de euro, constând în dotări cu mobilier și cu echipamente sportive, de laborator sau IT. Pentru alte 5 colegii și grădinițe, Primăria Craiova implementează, cu finanțare europeană, proiecte de renovare și dotare, astfel încât acestea să beneficieze de cele mai moderne echipamente, de locuri noi de joacă și spații de relaxare, de dotări pentru sălile de clasă și laboratoare, reabilitări de instalații și extinderi, dar și de instalarea de panouri fotovoltaice.

Tot cu fonduri europene, a fost construită o sală de sport pentru Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica“, iar o alta se află în curs de finalizare, la fel ca și 2 creșe, în cartierele Veteranilor și Romanescu. Alte 23 de unități beneficiază de finanțare – din proiecte europene sau dintr-un împrumut acordat de BERD – pentru renovarea energetică sau reabilitarea termică a acestora, investițiile fiind implementate de Primăria Craiova.

Învățământul, o prioritate pentru primărie

Cu un total alocat Educației, doar din fonduri de la bugetul local, de peste 47 de milioane de euro în 2024, primăria asigură funcționarea și întreținerea unităților de învățământ de stat și particular din oraș, drepturile bănești ale copiilor cu cerințe educaționale speciale și stimulentele financiare acordate celor din familii defavorizate, dar și premierea celor mai bune performanțe obținute de elevii craioveni și profesorii care îi pregătesc la competițiile naționale și internaționale.

„Am considerat dintotdeauna că Educația este un domeniu prioritar. De aceea, alocăm anual sume importante către unitățile de învățământ, din bugetul local și din fonduri europene, pentru a asigura funcționarea acestora în cele mai bune condiții. De altfel, am insistat de fiecare dată la managerii școlilor și grădinițelor să nu li se mai solicite părinților bani pentru diferite investiții, pentru dotări sau pentru materiale igienico-sanitare, mai ales că pentru fiecare copil există alocată o sumă, reprezentând costul standard per elev sau preșcolar, care acoperă nevoile de școlarizare ale acestuia. Anul trecut, de exemplu, ne-au fost returnați la bugetul local aproximativ 6 milioane de lei necheltuiți, deci banii au fost suficienți și fără a fi ceruți de la părinți“, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Condițiile excelente din sectorul educațional au atras, în ultimii ani, mai mulți parteneri economici dornici de a se implica în sistemul de învățământ dual, organizat în parteneriat de Primăria Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Astfel, 175 de elevi s-au înscris, în anul școlar 2023 – 2024, în această formă de învățământ, pentru a obține una dintre cele 4 calificări puse la dispoziție de cele 7 colegii și licee implicate, în colaborare cu 8 firme din municipiu.

Peste 500 de premii de excelență în 2023

Una dintre cele mai puternice dovezi că investițiile permanente ale administrației locale în infrastructura școlară și în educația copiilor generează beneficii importante este creșterea constantă, în ultimii ani, a numărului elevilor care au obținut rezultate excepționale la competițiile naționale și internaționale și al profesorilor care i-au pregătit. Dacă în 2021 Primăria Craiova le-a acordat acestora premii în valoare de 83.000 de lei, în 2023 peste 500 de copii și cadre didactice au beneficiat de premiile de excelență, a căror valoare cumulată a depășit 500.000 de lei.

Model european în combaterea abandonului școlar

Pentru atenția deosebită pe care autoritățile locale o acordă educației, Craiova a devenit model de bune practici la nivelul Comisiei Europene (CE) în ceea ce privește combaterea fenomenului abandonului școlar, în urma unui program pe care municipalitatea l-a implementat în rândul comunității rome.

„Craiova este exemplu de bune practici la nivelul Comisiei Europene încă din anul 2017, când José Manuel Barroso – fost președinte al CE – a spus, într-o intervenție, că sunt doar șase orașe în Europa care stimulează cu adevărat reducerea abandonului școlar și ajută comunitatea romilor. Noi am derulat un program care prevedea ca nu doar copiii să vină la școală, ci să fie însoțiți chiar și de mămicile lor care vor să-și continue studiile. Știm că, în această comunitate, fetițele rome nu prea mai merg la cursuri de la 12 – 13 ani. În aceste condiții, am oferit o masă caldă și o sumă de bani mamelor care veneau la școală, iar programul și-a atins scopul. Peste 90% dintre persoanele care s-au înscris în acest proiect au și reușit să-l ducă la bun sfârșit și să obțină o diplomă, în final. Mai mult decât atât, Ambasada Elveției a anunțat că va aloca fonduri pentru acest proiect al nostru și a propus să finanțeze un astfel de program în toată țara“, a precizat primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

